ЦПВС сообщил о нападении террористов на подконтрольные Дамаску Серакиб и Хараб-эш-Шейх

Нападение на ранее освобожденные населенные пункты совершили террористы запрещенных в РФ "Джебхат ан-Нусры" и "Исламской партии Туркестана".

Террористы совершили нападение на два сирийских населенных пункта – Серакиб в провинции Идлиб и Хараб-эш-Шейх в провинции Латакия. Такой информацией поделился глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Вместе с тем, зафиксировано 2 обстрела населенных пунктов Хараб-эш-Шейх в провинции Латакия и Серакиб в провинции Идлиб со стороны позиций террористических организаций "Джабхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*", — говорится в сообщении Журавлева.

Он уточнил, что российская военная полиция совместно с турецкими коллегами провели совместное патрулирование приграничных зон в провинции Алеппо.

Ранее сирийское информагентство Sana сообщало об артиллерийском обстреле со стороны вооруженной оппозиции по городу Серакиб. По уточненным данным, обстрел велся из населенного пункта, находящегося под контролем Анкары. Информации о возможных разрушениях или жертвах обстрела нет.

Сирийские войска установили контроль над городом Серакиб несколько недель назад. Позже в него вошла военная полиция РФ для обеспечения безопасности и перемещения автотранспорта и мирных жителей по трассам, соединяющим крупнейшие города страны с Дамаском.

*Организации запрещены на территории РФ решением Верховного суда