Курдские боевики в Сирии не способны контролировать COVID-19

Живущие в Сирийской Арабской Республике курды не готовы контролировать распространение коронавируса. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель подконтрольного курдским бандформированиям "Сирийского демократического совета" Бассам Сакер.

Он рассказал, что северные и восточные территории Сирии пребывают в опасном положении. Сакер сообщил, что в этих регионах даже нет возможности тестировать больных на наличие коронавируса. А говорить о каком-либо лечении вообще не приходится. Об этом пишет ФАН.

"Мы нуждаемся в помощи и поддержке со стороны международного сообщества, но мы до сих пор не получили никакой помощи или поддержки", — признался он.

Сегодня в Сирии зафиксировано 10 заразившихся коронавирусом. Двое из них уже скончались. Но это только официальные цифры, которые не учитывают, какое положение дел складывается на северо-востоке страны, где территорию удерживают незаконные формирования курдов.