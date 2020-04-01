Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

 Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"

Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"
Курдские боевики в Сирии не способны контролировать COVID-19

Курдские боевики в Сирии не способны контролировать COVID-19

 Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

 Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"

Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"
Курдские боевики в Сирии не способны контролировать COVID-19

Курдские боевики в Сирии не способны контролировать COVID-19

 Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
22:42   1 Апреля 2020
Политика

Курдские боевики в Сирии не способны контролировать COVID-19

Курдские боевики в Сирии не способны контролировать COVID-19

Живущие в Сирийской Арабской Республике курды не готовы контролировать распространение коронавируса. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель подконтрольного курдским бандформированиям "Сирийского демократического совета" Бассам Сакер.

Он рассказал, что северные и восточные территории Сирии пребывают в опасном положении. Сакер сообщил, что в этих регионах даже нет возможности тестировать больных на наличие коронавируса. А говорить о каком-либо лечении вообще не приходится. Об этом пишет ФАН.

"Мы нуждаемся в помощи и поддержке со стороны международного сообщества, но мы до сих пор не получили никакой помощи или поддержки", — признался он.

Сегодня в Сирии зафиксировано 10 заразившихся коронавирусом. Двое из них уже скончались. Но это только официальные цифры, которые не учитывают, какое положение дел складывается на северо-востоке страны, где территорию удерживают незаконные формирования курдов.

"У нас нет каких-либо методов тестирования на определение вируса", — рассказал представитель СДС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #курды #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...