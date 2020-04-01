Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Андрей Воробьев рассказал, что не будет никаких бумажных пропусков, сейчас программисты уже работают над созданием удобной платформы, которая будет готова в понедельник. Об этом сообщает телеканал "360".