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22:19   1 Апреля 2020
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Андрей Воробьев рассказал, что не будет никаких бумажных пропусков, сейчас программисты уже работают над созданием удобной платформы, которая будет готова в понедельник. Об этом сообщает телеканал "360".

Пропуск будет представлен в виде электронной декларации, для получения которой необходимо будет зарегистрироваться на портале mosreg.ru. Губернатор отметил, что в Москве и области не будет никакой блокировки.

Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей за ответственное отношение к принятым мерам, подчеркнув, что большинство остаются дома.

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Автор: Руслан Неглинный
#подмосковье #самоизоляция #коронавирус

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