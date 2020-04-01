Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Андрей Воробьев рассказал, что не будет никаких бумажных пропусков, сейчас программисты уже работают над созданием удобной платформы, которая будет готова в понедельник. Об этом сообщает телеканал "360".
Пропуск будет представлен в виде электронной декларации, для получения которой необходимо будет зарегистрироваться на портале mosreg.ru. Губернатор отметил, что в Москве и области не будет никакой блокировки.
Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей за ответственное отношение к принятым мерам, подчеркнув, что большинство остаются дома.