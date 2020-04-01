Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"

Швеция пошла по пути отказа от методов самоизоляции и введения карантина в борьбе против эпидемии коронавируса. Жители Стокгольма рассказали, как изменились их жизнь на фоне COVID-19, и готовы ли они следовать намеченной стратегии правительства.

Об этом сообщают журналисты NEWS.ru. Как уточняется, в настоящее время правительство Швеции призвало граждан отказаться от путешествий и по возможности работать из дома. При этом большинство шведов утверждает, что коронавирус — обычная простуда. Многие жители столицы после работы и в выходные дни посещают бары, кафе и рестораны.

По словам собеседников NEWS.ru, инженера Патрика Андерсона и студента Хьюго Йохансона, привычная жизнь шведов мало в чем изменилась после присвоения COVID-19 статуса пандемии. Разве что Стокгольм стал тише, а его улицы менее многолюдными.

В настоящее время в Швеции зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом. Вся актуальная и достоверная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.