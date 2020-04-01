Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Недостаток финансирования в нефтяную промышленность может привести к ценовому всплеску в данной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

Работу на новых месторождениях сырья ни в коем случае нельзя приостанавливать. Российский лидер призвал правительство вместе с производителями и потребителями нефти найти решения для разрешения данного вопроса.

"Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно", - отметил Путин.

Ситуация с нефтяными котировками в стране обсуждалась в рамках дистанционного совещания Путина с правительством в среду.