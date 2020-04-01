Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"

Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"

 Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению

Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению
Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

 Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"

Жители Стокгольма рассказали о борьбе с COVID-19 "коллективным иммунитетом"

 Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению

Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению
Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

 Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
21:14   1 Апреля 2020
Экономика

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Недостаток финансирования в нефтяную промышленность может привести к ценовому всплеску в данной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

Работу на новых месторождениях сырья ни в коем случае нельзя приостанавливать. Российский лидер призвал правительство вместе с производителями и потребителями нефти найти решения для разрешения данного вопроса.

"Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно", - отметил Путин.

Ситуация с нефтяными котировками в стране обсуждалась в рамках дистанционного совещания Путина с правительством в среду.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #нефть #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...