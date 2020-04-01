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Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

 Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
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21:04   1 Апреля 2020
Политика

Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Власти РФ не обсуждают возможность и целесообразность введения режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Возможность введения режима ЧС в Кремле не обсуждается. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, отвечая на вопрос корреспондента. 

"Нет, не обсуждается", — сказал Песков. 

Ранее российский лидер подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ и дает ему право вводить режим повышенной готовности и режим ЧС. Эта мера связана с распространением коронавирусной инфекции в стране.

В России официально подтверждены по результатам анализов 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 пациента, у которых диагностирован COVID-19, скончались. Еще 190 человек вылечились. 

В мире более 850 тысяч человек заражены коронавирусом, более 42 тысяч человек скончались от болезни.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #кремль #режим чс #коронавирус

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