Госдума смягчила условия для российских акционерных обществ на фоне ситуации с COVID-19

Ряд послаблений из-за ситуации с коронавирусом смогут получить акционерные общества РФ благодаря принятому Госдумой закону.

Распространение коронавируса затрагивает многие отрасли экономики. Власти принимают меры по поддержке владельцев предприятий. Условия для акционерных обществ РФ стали мягче после ряда нововведений.

Годовое собрание акционеров в 2020 году можно будет провести позднее запланированного срока, который устанавливался ранее с 1 марта по 30 июня.

Раскрытие отчетности также можно будет отложить на некоторое время. Информацию о деятельности акционерного общества за 2019 год необходимо будет предоставить до начала августа. За первое полугодие 2020 года можно отчитаться до декабря.