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20:57   1 Апреля 2020
Экономика

Bloomberg сообщил о нежелании России наращивать добычу нефти

Bloomberg сообщил о нежелании России наращивать добычу нефти

Россия после разрыва сделки ОПЕК+ не собирается увеличивать добычу нефти с 1 апреля на фоне переизбытка предложения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Официальных комментариев от российского Минэнерго пока не последовало, но представители отрасли и комментариях отечественным СМИ подтверждают: наращивать добычу в апреле экономически нецелесообразно, поскольку на рынок давит переизбыток черного золота, вызванный низким спросом из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Между тем Саудовская Аравия, наоборот, подняла производство нефти до 12,3 млн баррелей в сутки (на треть выше уровня марта), правда, покупатели на лишние объемы пока ищутся с трудом. В марте Эр-Рияд объявил "ценовую войну" и активно демпингует, что привело к обвалу мирового рынка: впервые с 2016 годы цены на нефть снизились ниже 30 долларов за баррель. 

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прогнозирует, что восстановление спроса на нефтепродукты и нефть начнется не раньше лета.

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Автор: Юлия Яковлева
#нефть #саудовская аравия #bloomberg #добыча нефти

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