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 Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению

Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению
Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

 Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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20:55   1 Апреля 2020
Общество

Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению

Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению

Блокировку движения между Московской областью и столицей РФ вводить не будут, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сотрудники московских организаций смогут спокойно приезжать в город из области. Власти намерены ввести согласованную политику в силу того, что оба региона входят в единое пространство.

"Никто заборов городить не будет, как и прежде", — цитирует Воробьева телеканал «360».

Жители Подмосковья в начале следующей недели получат доступ к платформе, посредством которой выдается разрешение на выход из дома и выезд. В случае, если ситуация с коронавирусом усугубится, сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий все равно смогут отправиться на работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин советовался с главой государства Владимиром Путиным в связи с принятием решения о введении ограничительных мер для жителей столицы. После этого власти ввели правила о соблюдении карантина, что помогло взять ситуацию с COVID-19 под контроль.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.

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Автор: Василий Пименов
#москва #карантин #коронавирус

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