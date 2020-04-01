Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению

Блокировку движения между Московской областью и столицей РФ вводить не будут, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сотрудники московских организаций смогут спокойно приезжать в город из области. Власти намерены ввести согласованную политику в силу того, что оба региона входят в единое пространство.

"Никто заборов городить не будет, как и прежде", — цитирует Воробьева телеканал «360».

Жители Подмосковья в начале следующей недели получат доступ к платформе, посредством которой выдается разрешение на выход из дома и выезд. В случае, если ситуация с коронавирусом усугубится, сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий все равно смогут отправиться на работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин советовался с главой государства Владимиром Путиным в связи с принятием решения о введении ограничительных мер для жителей столицы. После этого власти ввели правила о соблюдении карантина, что помогло взять ситуацию с COVID-19 под контроль.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.