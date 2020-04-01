Итальянские власти обнаружили причину высокой смертности граждан от коронавируса

Легкая форма гриппа, которую перенесли пожилые жители Италии в ноябре-январе, стала причиной дальнейшего роста смертности от COVID-19, сообщили представители Минздрава Италии.

В результате теплой зимы в Италии эпидемия гриппа у итальянских пенсионеров прошла в более легкой форме.

Смертность от данного заболевания снизилась. Ее средние показатели уменьшились на 3-6%. Пожилые люди, вылечившиеся от гриппа, перешли в группу риска в период пандемии коронавируса, что и привело к увеличению случаев летального исхода при заболевании коронавирусной инфекцией, объяснили специалисты.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года. В Италии погибло более 12 тысяч человек. В России зарегистрировано более 2000 случаев заражения COVID-19. Актуальные данные о коронавирусной инфекции в РФ можно найти на сайте стопкоронавирус.рф﻿.