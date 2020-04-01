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20:22   1 Апреля 2020
Политика

Истребитель Су-35 получил гиперзвуковое усиление

Истребитель Су-35 получил гиперзвуковое усиление

Российские истребители Су-35 со сверхдальнобойными ракетами «воздух-воздух» P-37M приступили к испытательным полетам. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в отечественном ОПК, пуски гиперзвуковых снарядов состоятся ближе к концу текущего года. До этого специалистам предстоит интегрировать боеприпас в в бортовой комплекс вооружения, а также осуществить отработку его электромагнитной совместимости с оборудованием истребителя.

На сегодняшний день Су-35 является третьим самолетом, на который устанавливается P-37M. Ранее этот боеприпас уже вошел в арсенал сверхзвукового перехватчика МиГ-31, а также пополнил вооружение истребителя пятого поколения Су-57. Наибольшую эффективность гиперзвуковая ракета вкупе с мощным радаром и аппаратурой связи с автоматизированными системами ПВО, которые также установлены на самолетах. 

Экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко считает, что P-37M значительно увеличит потенциал Су-35 как при оборонительных действиях, так и при наступательных. Российские истребители получили возможность практически гарантировано поражать тактическую авиацию противника, его самолеты ДРЛО и бомбардировщики. 

«В любом случае уклоняться от таких ракет противнику будет значительно сложнее: у них будет очень мало времени на маневр с момента обнаружения угрозы», – заявил Горбенко.

Возможность Су-35 нести на борту от двух до четырех гиперзвуковых ракет по боевым возможностям приближает его к Су-57. Кроме того, расстояние в 200 км, на котором P-37M может поражать цель, сегодня значительно превосходит то, на котором себя эффективно показывают ракеты «воздух-воздух», используемые самолетами стран НАТО.

Ранее специалисты американского издания The National Interest признавали исходящую от Су-35 угрозу для самолетов ВВС США. В частности, обозреватели обратили внимание на скорость и маневренность российского истребителя.   

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Автор: Олег Королев
#су-35 #гиперзвуковая ракета #P-37M

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