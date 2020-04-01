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 Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению

Жители Подмосковья спокойно смогут ездить в Москву по специальному разрешению
Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

Путин отметил необходимость смягчения ситуации на российском нефтяном рынке

 Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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20:21   1 Апреля 2020
Россия

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Коронавирус стал поводом для российского народного творчества. Соцсети наводнили мемы про гречу, «удаленку» и карантин. На онлайн пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, когда уместны «вирусные» шутки и как развлечь себя в самоизоляции.

Юмор и здоровое отношении к жизни помогают не впасть в панику, считает соавтор законопроектов по борьбе с фейками Дмитрий Вяткин. Шутки про COVID-19 депутат воспринимает позитивно. Но от дезинформирующих вбросов предостерегает. Сообщения о коронавирусе со ссылкой на якобы «официальные и неофициальные источники» советует оценивать критически. 

«Вся официальная информация распространяется через соответствующие каналы: СМИ, официальные пресс-службы госорганов, лечебных учреждений», — напомнил Вяткин.

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Пресс-атташе князя Шереметьева-Рабиновича и ответственный партийный секретарь ИА «Панорама» Марк Власов коллегу поддерживает. Издание публикует гротескные пародии на новости. С целью рассмешить читателя, а не напугать. Между шутками и дезинформацией есть грань, которую он, как журналист, ощущает, заверил Власов.

Смех помогает в борьбе с СOVID-19, согласен писатель и сатирик Семен Альтов. Шутки отвлекают россиян от мрачных мыслей.

«Паника и страх способствуют проникновению вируса в организм. Юмор гасит панику, так что он вполне уместен в сегодняшней ситуации», — считает Альтов.

Самоизолируется писатель вместе с супругой, которой не дает скучать уже долгие годы

«Развлекать одну и ту же жену сорок лет подряд достаточно сложно, но пока мне это удается», — рассмеялся Альтов.

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Нынешнее первое апреля забудется не скоро, считает актер, сценарист и ведущий Денис Косяков. Ситуация вокруг коронавируса напомнила ему постапокалиптические фильмы.

«Смотрю и прям восхищаюсь: я все это уже видел в кино. Каждый день приходят люди в химзащите, берут у нас какие-то анализы. Будем вспоминать и рассказывать внукам. Надеюсь, будем это делать», — оптимистичен Косяков.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева считает, что юмор уместен всегда: и в чуму и в войну. Главное, чтобы он не был злым и «черным».

«Коронавирус долго не продержится, потому что сделан в Китае», — пошутила Бочкарева.

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Основатель Stand-Up Club Эльдар Гусейнов рассказал о проблемах, с которыми столкнулись юмористы и актеры в карантин. Российские площадки для стримов оказались не готовы к такому количеству трансляций. Стендаперы понимают, как много задач стоит перед правительством, а потому не ждут немедленного решения их проблем.

В целом, комики не унывают. Коронавирус породил много шуток, рассказал Гусейнов.

«Это психологическая способность человека — справляться с трудностями в жизни. Если мы над этим смеемся – значит, мы стараемся это как-то пережить», — заключил он.

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Автор: Арсений Аскольский
#юмор #патриот #коронавирус

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