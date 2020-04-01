Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Коронавирус стал поводом для российского народного творчества. Соцсети наводнили мемы про гречу, «удаленку» и карантин. На онлайн пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, когда уместны «вирусные» шутки и как развлечь себя в самоизоляции.

Юмор и здоровое отношении к жизни помогают не впасть в панику, считает соавтор законопроектов по борьбе с фейками Дмитрий Вяткин. Шутки про COVID-19 депутат воспринимает позитивно. Но от дезинформирующих вбросов предостерегает. Сообщения о коронавирусе со ссылкой на якобы «официальные и неофициальные источники» советует оценивать критически.

«Вся официальная информация распространяется через соответствующие каналы: СМИ, официальные пресс-службы госорганов, лечебных учреждений», — напомнил Вяткин.

Пресс-атташе князя Шереметьева-Рабиновича и ответственный партийный секретарь ИА «Панорама» Марк Власов коллегу поддерживает. Издание публикует гротескные пародии на новости. С целью рассмешить читателя, а не напугать. Между шутками и дезинформацией есть грань, которую он, как журналист, ощущает, заверил Власов.

Смех помогает в борьбе с СOVID-19, согласен писатель и сатирик Семен Альтов. Шутки отвлекают россиян от мрачных мыслей.

«Паника и страх способствуют проникновению вируса в организм. Юмор гасит панику, так что он вполне уместен в сегодняшней ситуации», — считает Альтов.

Самоизолируется писатель вместе с супругой, которой не дает скучать уже долгие годы

«Развлекать одну и ту же жену сорок лет подряд достаточно сложно, но пока мне это удается», — рассмеялся Альтов.

Нынешнее первое апреля забудется не скоро, считает актер, сценарист и ведущий Денис Косяков. Ситуация вокруг коронавируса напомнила ему постапокалиптические фильмы.

«Смотрю и прям восхищаюсь: я все это уже видел в кино. Каждый день приходят люди в химзащите, берут у нас какие-то анализы. Будем вспоминать и рассказывать внукам. Надеюсь, будем это делать», — оптимистичен Косяков.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева считает, что юмор уместен всегда: и в чуму и в войну. Главное, чтобы он не был злым и «черным».

«Коронавирус долго не продержится, потому что сделан в Китае», — пошутила Бочкарева.

Основатель Stand-Up Club Эльдар Гусейнов рассказал о проблемах, с которыми столкнулись юмористы и актеры в карантин. Российские площадки для стримов оказались не готовы к такому количеству трансляций. Стендаперы понимают, как много задач стоит перед правительством, а потому не ждут немедленного решения их проблем.

В целом, комики не унывают. Коронавирус породил много шуток, рассказал Гусейнов.