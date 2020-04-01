Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина
Закон об установлении штрафных санкций для нарушителей карантина и распространителей фейковой информации подписал президент РФ Владимир Путин.
Граждане, которые не соблюдают режим самоизоляции, будут привлечены к материальной ответственности. Штрафы также получат авторы и распространители фейковых новостей о коронавирусе, которые появляются в Сети довольно часто.
Фейковые новости несложно вычислить. Так, журналист "Эха Москвы" Сергей Асланян опубликовал фото, где изображалась давка из-за продуктов в супермаркете Москвы. Позже выяснилось, что снимок был сделан в турецком магазине.
Достоверную информацию о коронавирусе в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.