Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина

Закон об установлении штрафных санкций для нарушителей карантина и распространителей фейковой информации подписал президент РФ Владимир Путин.

Граждане, которые не соблюдают режим самоизоляции, будут привлечены к материальной ответственности. Штрафы также получат авторы и распространители фейковых новостей о коронавирусе, которые появляются в Сети довольно часто.

Фейковые новости несложно вычислить. Так, журналист "Эха Москвы" Сергей Асланян опубликовал фото, где изображалась давка из-за продуктов в супермаркете Москвы. Позже выяснилось, что снимок был сделан в турецком магазине.

Достоверную информацию о коронавирусе в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф﻿.