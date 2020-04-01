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19:52   1 Апреля 2020
Общество

ФАН предположил, почему расследование Навального удалили с сайта "Эха Москвы"

ФАН предположил, почему расследование Навального удалили с сайта "Эха Москвы"

Конфликт на фоне всеобщей паники из-за распространения коронавируса возник между "заклятыми друзьями" — скандальным блогером Алексеем Навальным и главным редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым.

Сначала московский штаб Навального обвиняет 15-летнего сына вице-мэра Москвы Максима Ликсутова в том, что он якобы нарушил карантин по возвращении из французского Куршевеля. В связи с этим штаб Навального направил обращения в ГИБДД и в прокуратуру с требованием привлечь семью Ликсутова к ответственности.

Информация об этом появилась не только у блогера, но и на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Позже материал был удален главным редактором сайта Виталием Рувинским, так как публикация является ошибкой, которая возникла из-за рассогласованности действий редакции. Попавший в глупую ситуацию блогер обиделся и обрушился с критикой на Венедиктова. Навальный обвинил его в "цензуре".

Федеральное агентство новостей провело расследование, в котором выяснило, что вся "семейная идиллия" является фальшью, картинкой для подписчиков и спонсоров. Конфликты, ссоры, физическое и моральное издевательство над детьми — это обычная практика семьи Навальных. Об этом никто и не знал бы, если бы блогер не пытался показать себя спасителем России, который пытается добраться до власти. А ссора Навального с Венедиктовым — это временное явление, так как представители российской "пятой колонны" без поддержки друг друга обойтись не смогут.

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Автор: Илья Романович
#навальный #венедиктов #коронавирус

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