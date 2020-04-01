В ДНР рассказали о разрушающей Украину политике Зеленского

Руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов придерживается мнения, что глава Незалежной Владимир Зеленский может оказаться последним президентом разоренного государства. При этом после себя он оставит хаос и рассоренных друг с другом рядовых украинцев.

В интервью «ПолитНавигатору» Муратов напомнил, что около года назад Зеленский уверенно пришел к власти благодаря лозунгам о прекращении гражданской войны в Донбассе и заключении перемирия с ДНР и ЛНР. Заручившись поддержкой большинства населения Незалежной нынешний президент сформировал в Верховной раде монобольшинство, которое составили представители партии «Слуга народа». Таким образом, возможности Зеленского по принятию любых законов или осуществлению перестановок в органах власти стали практически неограниченными.

Однако вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания, глава государства саботирует реализацию Минских соглашений. В социальной сфере он успеха не добился, а экономика и вовсе оказался на грани дефолта, на что указывает спешное принятие закона о земле ради получения очередного кредита от МВФ.

«Зеленский планомерно вбивает гвоздь за гвоздем в гроб государства Украина. И если этого не остановить, то он рискует стать последним его президентом, оставив за собой хаос и раздор, беды и страдания, слезы и кровь миллионов обманутых и рассоренных между собой соотечественников», – заявил Муратов.

Возвращаясь к закону о земле, то его принятие, по мнению политолога Ростислава Ищенко, стало возможным благодаря компромиссу, на который пошел президент страны Владимир Зеленский. При этом такое решение негативно сказалось на внутриполитических позициях главы государства.