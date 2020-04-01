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19:45   1 Апреля 2020
Россия

Либералы выступили против организации помощи заболевшим коронавирусом в Москве

Либералы выступили против организации помощи заболевшим коронавирусом в Москве

Власти Москвы решили запустить мобильное приложение для отслеживания местонахождения жителей города во время карантина. Несомненно, такая мера направлена исключительно на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, однако представители либеральной оппозиции и лояльные им СМИ увидели в этом очередной инструмент «тотального контроля» государственной машины.

Учитывая опыт Китая и некоторых европейских государств в борьбе с коронавирусом, в России поступательно предпринимаются шаги по недопущению наступления в стране эпидемии. Изучив ситуацию с коронавирусной инфекцией в других странах, можно с уверенностью заключить, что меры, которые на первый взгляд кажутся жесткими, действительно работают в рамках борьбы с заболеванием.

В частности, власти Москвы решили выпустить приложение для смартфонов «Социальный мониторинг», с помощью которого можно отслеживать местонахождение жителей города во время действия карантина и режима самоизоляции. Для этого москвичам необходимо авторизоваться, указав номер своего мобильного телефона и предоставив фотографию.

По словам главы департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, «Социальный мониторинг» будет работать в рамках действующего законодательства о персональных данных российских граждан. Он уточнил, что приложение позволит контролировать соблюдение карантина пациентами, проходящими курс лечения на дому, и обеспечить их самодисциплину. Именно для этого необходимы только геопозиция человека и его фотография, а к другим персональным данным у приложения доступа не будет. Лысенко также добавил, что в случае отсутствия у пациента подходящей модели смартфона ему будет временно предоставлено такое устройство.

Много шума из ничего

Новостью поспешили поделиться с общественностью либеральные СМИ, но преподнесли они данную информацию в свойственной им манере. Например, «МБХ медиа» опубликовало материал, в котором рассказало, что новое приложение якобы не шифрует данные пользователей, в связи с чем их легко можно перехватить.

Либералы выступили против организации помощи заболевшим коронавирусом в Москве

К нагнетанию обстановки подключились и сотрудники «Медиазоны», разместив на своем сайте статью о том, что приложение использует эстонский сервис Identix, предназначенный для распознавания лиц, а фотографии пользователей якобы передаются на сервер немецкой хостинговой компании Hetzner.

Примечательно, что спустя некоторое время «Медиазона» опубликовала комментарий Лысенко, который заявил, что приложение не использует зарубежные сервисы, а все данные остаются в России.

Однако «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной) решила пойти дальше и не ограничиваться лишь публикациями в Сети. Так, глава организации Анастасия Буракова, не разобравшись должным образом в деталях, уже направила жалобу в Роскомнадзор, потребовав признать приложение «Социальный мониторинг» незаконным.

Либералы выступили против организации помощи заболевшим коронавирусом в Москве

Тему вымышленного либералами усиления давления и тотального контроля над гражданами со стороны «тоталитарного режима» не обошел стороной и глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный. На своей странице в сети микроблогов Twitter он начал активно репостить мнения насчет запуска нового приложения, которые основаны лишь на домыслах, и не имеют под собой никаких подтвержденных оснований.

Либералы выступили против организации помощи заболевшим коронавирусом в Москве

Подобная реакция на меры, применяемые в России, со стороны либерального сообщества в очередной раз демонстрирует неосведомленность представителей так называемой оппозиции в данном вопросе. Ведь совсем недавно сам Навальный призывал власти перенимать зарубежный опыт борьбы с коронавирусом, чтобы «не допускать ошибок, которые на первом этапе сделали Китай или Италия».

Но и здесь главный «антикоррупционер» страны наглядно показал свой низкий уровень компетентности в данном вопросе, ведь именно в Китае были предприняты наиболее эффективные меры, которые позволили в кратчайшие сроки остановить распространение инфекции и стабилизировать ситуацию в стране.

Код «красный»

Сейчас в России очень внимательно подходят к принятию тех или иных решений в условиях охватившей многие государства пандемии. Именно для того, чтобы не допустить повторения, например, итальянского сценария, российские власти обращаются к опыту китайских коллег. Напомним, что в КНР жесткие меры были приняты почти в самом начале распространения инфекции, что сыграло решающую роль в борьбе с заболеванием.

В частности, незамедлительно были введены строгие ограничения по режиму самоизоляции и передвижения граждан по всей стране. Помимо закрытия торговых и развлекательных центров, учебных заведений и предприятий, также был введен запрет на движение как общественного, так и личного транспорта, а людям категорически запрещалось выходить на улицу без острой необходимости. В магазинах и больницах обязательно фиксировались данные о человеке – его телефон и номер паспорта. В некоторых районах начала действовать система талонов на вход и выход.

Кроме того, в Китае активно применялась система QR-кодов, а в самые популярные мобильные приложения были оперативно внедрены мини-программы для анализа эпидемиологической ситуации и проверки перемещения граждан. Система обрабатывала исходные данные, на основе которых выводила человеку цветовой код. «Зеленый» позволял перемещаться свободно; «желтый» предполагал недельную самоизоляцию с ежедневным замером температуры тела, а также запрет на посещение общественных мест и пользование транспортом; «красный» увеличивал продолжительность обязательного карантина на дому до 14 дней.

Таким образом, можно заключить, что ничего противоправного или незаконного в применении мер подобного характера нет, ведь все они направлены исключительно на эффективную борьбу с коронавирусной инфекцией. А представители либеральной оппозиции в свойственной им манере предпочитают поднимать шумиху и распространять фейки, продолжая в своих личных интересах развивать привычную им политическую повестку.

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Автор: Петр Александров
#навальный #фбк #мбх-медиа #коронавирус

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