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 Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина

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Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

 Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС

Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС
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19:32   1 Апреля 2020
Общество

Нарушение самоизоляции будет стоить россиянам от четырех тысяч рублей

Нарушение самоизоляции будет стоить россиянам от четырех тысяч рублей

Штраф за нарушение режима самоизоляции для граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей утвердили в Мосгордуме.

Режим самоизоляции ввели власти Москвы, Петербурга и других регионов страны для нераспространения COVID-19. 25 марта глава российского государства Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, заработная плата при этом сохраняется. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил ежемесячное пособие в размере 19,5 тыс. рублей всем москвичам, которые потеряли работу из-за распространения COVID-19. Глава Петербурга Александр Беглов разрешил бездомным самоизолироваться в домах ночного пребывания "Ночлежка" и в дневное время. Подробную информацию о течении нового типа пневмонии в РФ можно получить на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#штраф #самоизоляция #коронавирус

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