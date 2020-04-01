Нарушение самоизоляции будет стоить россиянам от четырех тысяч рублей

Штраф за нарушение режима самоизоляции для граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей утвердили в Мосгордуме.

Режим самоизоляции ввели власти Москвы, Петербурга и других регионов страны для нераспространения COVID-19. 25 марта глава российского государства Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, заработная плата при этом сохраняется. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил ежемесячное пособие в размере 19,5 тыс. рублей всем москвичам, которые потеряли работу из-за распространения COVID-19. Глава Петербурга Александр Беглов разрешил бездомным самоизолироваться в домах ночного пребывания "Ночлежка" и в дневное время. Подробную информацию о течении нового типа пневмонии в РФ можно получить на официальном портале стопкоронавирус.рф.