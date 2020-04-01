Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

 Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина

Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина
Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

 Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС

Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

 Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина

Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина
Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

 Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС

Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
19:30   1 Апреля 2020
Политика

Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обнародовали в интернете фотографии "дрона ЛНА" (Ливийской национальной армии), которым оказалась ракета, отправленная с турецкого военного корабля.

После инцидента житель города Сабрата опубликовал в Twitter военно-морской корабль, который выпустил по Ливии американскую ракету RIM-66. В итоге оказалось, что силуэт неопознанного корабля схож с силуэтом турецких фрегатов класса G, которые обладают соответствующими пусковыми установками.

ПНС поспешно стало обвинять формирования ЛНА в нападении. После публикации снимков оказалось, что ракета запущена с военного судна Турции.

Боевые группировки всеми силами препятствуют борьбе с пандемией, 25 марта силы ПНС объявили о глобальной наступательной операции "Шторм мира". ЛНА наносит точечные контрудары по силам ПНС и срывает все штурмы террористов. Протурецкие формирования так называемого Правительства национального согласия несут потери в живой силе и технике, сообщает Федеральное агентство новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #лна #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...