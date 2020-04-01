Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обнародовали в интернете фотографии "дрона ЛНА" (Ливийской национальной армии), которым оказалась ракета, отправленная с турецкого военного корабля.

После инцидента житель города Сабрата опубликовал в Twitter военно-морской корабль, который выпустил по Ливии американскую ракету RIM-66. В итоге оказалось, что силуэт неопознанного корабля схож с силуэтом турецких фрегатов класса G, которые обладают соответствующими пусковыми установками.

ПНС поспешно стало обвинять формирования ЛНА в нападении. После публикации снимков оказалось, что ракета запущена с военного судна Турции.

Боевые группировки всеми силами препятствуют борьбе с пандемией, 25 марта силы ПНС объявили о глобальной наступательной операции "Шторм мира". ЛНА наносит точечные контрудары по силам ПНС и срывает все штурмы террористов. Протурецкие формирования так называемого Правительства национального согласия несут потери в живой силе и технике, сообщает Федеральное агентство новостей.