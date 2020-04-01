Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства и дает право кабмину вводить режим чрезвычайной ситуации.

Совет Федерации накануне одобрил закон, наделяющий правительство правом вводить режим ЧС на территории государства. Сегодня закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ был внесен в Госдуму 26 марта правительством. Согласно пояснительным документам, закон позволяет оперативно реагировать на необходимость экстренно вести режим полной готовности и режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в РФ 2777 человек заражены коронавирусом, 24 человека скончались. 190 пациентов уже вылечились и выписаны из стационаров.