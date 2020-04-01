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19:16   1 Апреля 2020
Общество

Путин сообщил о количестве россиян, вернувшихся из-за рубежа

Путин сообщил о количестве россиян, вернувшихся из-за рубежа

Президент России Владимир Путин отметил, что за 3 недели в РФ вернулись 825 тысяч россиян, должны приехать еще 20 тысяч человек.

Президент России также рассказал, что на карантине в России находятся 3 317 175 человек. Число прибывающих россиян будет ограничено, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В связи с закрытием границ из-за коронавируса большинство россиян не могут вернуться из-за рубежа. Сейчас их возвращают на родину, они по приезду проходят тет и обязаны в течении 14 дней находится на карантине.

В России объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 3 апреля. Гражданам рекомендовано самоизолироваться и соблюдать меры предосторожности. На сайте стопкоронавирус.рф размещена вся информация о вирусе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #карантин #коронавирус

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