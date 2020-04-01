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19:15   1 Апреля 2020
Политика

Пресс-секретарь МИД РФ рассказала, что россиян вернут на родину с помощью спецгрупп

Пресс-секретарь МИД РФ рассказала, что россиян вернут на родину с помощью спецгрупп

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о возврате российских граждан на родину посредством работы специальных групп по вывозу. Въезд в страну будет лимитирован по регионам.

В своем заявлении Захарова подробно объяснила систему лимитирования въезда и причины его необходимости в текущих условиях. В настоящий момент в Российскую Федерацию можно въехать до 500 туристов в Москву и до 200 — в регионы. Все иные рейсы, запланированные ранее, были аннулированы, сообщают Nation News.

"Теперь все последующие рейсы будут организованы с учетом этих лимитов", —комментирует ситуацию Захарова.

Российские туристы, до сих пор находящиеся в Таиланде, Индии, Индонезии и в других странах, ожидают своей очереди. Стоит понимать, что в случае 200 человек речь идет о регионе, а не о стране в целом, потому ежедневные цифры будут достаточно хорошими. Примечательно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 880 тысяч человек на текущий момент. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #захарова #коронавирус

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