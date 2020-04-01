Генсек НАТО призвал все страны помогать друг другу в условиях COVID-19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса должны помогать друг другу в условиях ситуации с коронавирусом. Об этом он сказал в среду, 1 апреля, в ходе видеоконференции в Брюсселе.

Генсека НАТО спросили об отношении к отправке российских вирусологов в Италию, где бушует пандемия. По словам Столтенберга, каждая страна, состоящая в альянсе, сама решает, какую помощь она запрашивает и принимает.

"В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу. Именно это сейчас делают государства НАТО", — заявил он.

Также Столтенберг напомнил, что Турция направила военные самолеты с оборудованием для Италии и Испании. Слова генсека НАТО прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что все страны должны помогать друг другу в принципе, а не только в условиях пандемии, пишет "Царьград".