Голикова рассказала о тест-системе на коронавирус в РФ

Тест-систему на иммунитет от коронавируса могут зарегистрировать к 10–15 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее российские ученые разработали восемь прототипов вакцины от COVID-19, данные по ним станут известны уже 10 апреля, рассказала Голикова. Вакцину уже тестируют на животных, ожидается, что на людях ее можно будет применять уже в июне. Она добавила, что сотрудники научного центра "Вектор" научились выявлять антитела у людей, которые уже переболели коронавирусом.