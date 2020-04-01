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19:09   1 Апреля 2020
Общество

Голикова рассказала о тест-системе на коронавирус в РФ

Голикова рассказала о тест-системе на коронавирус в РФ

Тест-систему на иммунитет от коронавируса могут зарегистрировать к 10–15 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее российские ученые разработали восемь прототипов вакцины от COVID-19, данные по ним станут известны уже 10 апреля, рассказала Голикова. Вакцину уже тестируют на животных, ожидается, что на людях ее можно будет применять уже в июне. Она добавила, что сотрудники научного центра "Вектор" научились выявлять антитела у людей, которые уже переболели коронавирусом. 

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Автор: Яна Либерман
#вакцина #голикова #коронавирус

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