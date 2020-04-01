Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением COVID-19

Российские и турецкие власти принимают все необходимые меры по борьбе с коронавирусом, заявили представители Кремля.

Главы государств обменялись мнениями по поводу ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В ходе переговоров президенты обсудили возможность возвращения российских туристов, которые остались в Турции, на родину.

В мире зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Актуальные данные о СOVID-19 в РФ публикуются на сайте стопкоронавирус.рф﻿.