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Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

 Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина

Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина
Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

 Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС

Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
19:04   1 Апреля 2020
Общество

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением COVID-19

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением COVID-19

Российские и турецкие власти принимают все необходимые меры по борьбе с коронавирусом, заявили представители Кремля.

Главы государств обменялись мнениями по поводу ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В ходе переговоров президенты обсудили возможность возвращения российских туристов, которые остались в Турции, на родину.

В мире зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Актуальные данные о СOVID-19 в РФ публикуются на сайте стопкоронавирус.рф﻿.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #эрдоган #коронавирус

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