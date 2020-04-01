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19:14   1 Апреля 2020
Экономика

Универсальная платформа Ил-114-300 позволяет выпускать самолеты разного назначения

Универсальная платформа Ил-114-300 позволяет выпускать самолеты разного назначения

Гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин в рамках заседания консультативного совета, прошедшего в здании Всемирного торгового центра в Москве, заявил о готовности авиакомпании налаживать сотрудничество с операторами и поставщиками агрегатов в ходе реализации всей программы. На сегодняшний день в окончательной тестовой конфигурации специалистами нижегородского, воронежского и ульяновского заводов собраны два самолета Ил-114-300, которые в скором времени будут обслуживать региональные авиалинии.

У обозначенных машин имеется одно существенное отличие, которым является силовая установка. В первом случае речь идет об отечественном турбовинтовом двигателе «Климов ТВ7-117С». Второй же авиалайнер обзавелся агрегатом от компании Pratt & Whitney. Его ПАО «Ил» получило по соглашению о поставке двух двигателей PW127H, которое было подписано с канадской фирмой на Парижском авиасалоне в 2017 году. В данный момент оба самолета готовятся к началу проведения сертификационных полетов.

Ил-114-300, по утверждению производителя, является универсальной транспортной платформой. Благодаря такому техническому решению на базе представленного пассажирского самолета есть возможность создавать воздушные суда самого разного назначения.

Как отметил Грудинин, в преддверие запуска серийного производства будет открыт учебный центр для авиационных и технических работников. В нем будет осуществляться подготовка профильных специалистов, которые впоследствии и будут работать с Ил-114-300.

Ранее сообщалось, что запуск серийного производства пассажирских самолетов запланирован на 2022 год. Предполагается, что возможности предприятия будут рассчитаны на выпуск 12-16 машин.  

Фото: Prt Scr: youtube.com - Россия 24   

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Автор: Олег Королев
#самолет #серийное производство #ил-114

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