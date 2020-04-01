Правительство РФ рассказало о ситуации с COVID-19 в РФ

Ситуация с коронавирусом в РФ осложняется, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Количество заразившихся новым типом пневмонии в РФ за прошедшие сутки возросло на 18,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего 2777 случаев заражения COVID-19 насчитывается в РФ, 190 человек успешно прошли лечение и выписались из больницы. Режим самоизоляции ввели в Москве, Петербурге и других субъектах РФ для нераспространения коронавируса. Губернатор Петербурга Александ Беглов призвал в условиях самоизоляции особенно позаботиться об одиноких пенсионерах.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксированы в 10 регионах России. 440 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в РФ за сутки. Подробную информацию о коронавирусе в РФ можно получить на государственном сайте стопкоронавирус.рф.