Московский прокурор Попов обязал торговые сети следить за расстоянием между покупателями
Столичная прокуратура нашла нарушения, связанные с несоблюдением безопасного расстояния между людьми в продуктовых и аптечных сетях Москвы. Меры по дистанцированию были введены в рамках борьбы с коронавирусом.
Москвичи толпятся в продовольственных магазинах, и между ними нет безопасного метрового расстояния. Прокуратура выявила 14 сетей по продаже продуктовых и медицинских товаров, которые оказались не готовы к ситуации с карантином, сообщает РИА Новости.
Прокурор Москвы Денис Попов распорядился о том, чтобы руководители торговых сетей столицы устранили эти нарушения. Он также попросил окружных прокуроров следить за тем, чтобы люди не толпились в магазинах. В противном случае сетям пригрозили санкциями.
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать метровую дистанцию между людьми в общественных местах. Постановление вступило в силу с 1 апреля 2020 года.