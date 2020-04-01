Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

 Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина

Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина
Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

 Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС

Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

Как в «Патриоте» удаленно посмеялись над коронавирусом и отпраздновали День смеха

 Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина

Президент РФ узаконил введение штрафов за фейки и нарушение карантина
Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

Боевики ПНС показали снимки турецкой ракеты, выдав ее за беспилотник ЛНА

 Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС

Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом вводить режим ЧС
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
18:55   1 Апреля 2020
Общество

Московский прокурор Попов обязал торговые сети следить за расстоянием между покупателями

Московский прокурор Попов обязал торговые сети следить за расстоянием между покупателями

Столичная прокуратура нашла нарушения, связанные с несоблюдением безопасного расстояния между людьми в продуктовых и аптечных сетях Москвы. Меры по дистанцированию были введены в рамках борьбы с коронавирусом.

Москвичи толпятся в продовольственных магазинах, и между ними нет безопасного метрового расстояния. Прокуратура выявила 14 сетей по продаже продуктовых и медицинских товаров, которые оказались не готовы к ситуации с карантином, сообщает РИА Новости.

Прокурор Москвы Денис Попов распорядился о том, чтобы руководители торговых сетей столицы устранили эти нарушения. Он также попросил окружных прокуроров следить за тем, чтобы люди не толпились в магазинах. В противном случае сетям пригрозили санкциями.

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать метровую дистанцию между людьми в общественных местах. Постановление вступило в силу с 1 апреля 2020 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#москва #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...