Московский прокурор Попов обязал торговые сети следить за расстоянием между покупателями

Столичная прокуратура нашла нарушения, связанные с несоблюдением безопасного расстояния между людьми в продуктовых и аптечных сетях Москвы. Меры по дистанцированию были введены в рамках борьбы с коронавирусом.

Москвичи толпятся в продовольственных магазинах, и между ними нет безопасного метрового расстояния. Прокуратура выявила 14 сетей по продаже продуктовых и медицинских товаров, которые оказались не готовы к ситуации с карантином, сообщает РИА Новости.

Прокурор Москвы Денис Попов распорядился о том, чтобы руководители торговых сетей столицы устранили эти нарушения. Он также попросил окружных прокуроров следить за тем, чтобы люди не толпились в магазинах. В противном случае сетям пригрозили санкциями.

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать метровую дистанцию между людьми в общественных местах. Постановление вступило в силу с 1 апреля 2020 года.