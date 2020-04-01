Путин провел онлайн-совещание с кабмином РФ

Президент России Владимир Путин впервые провел совещание с членами правительства страны в онлайн-режиме. Сам он в этот момент находился в своей резиденции в Ново-Огарево.

Совещание состоялось в среду, 1 апреля. Глава государства отметил, что такой формат продиктован нынешней обстановкой в связи с коронавирусом, но удаленный режим никак не скажется на качестве работы кабмина. По словам президента, он знает о том, что члены правительства весьма напряженно работают, а с большинством из них он в контакте по несколько раз в день.

Ранее RT сообщал, что Владимир Путин подписал закон о введении административной и уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.