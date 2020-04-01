Онищенко: интерферон можно использовать для защиты от COVID-19

Употребление интерферона в качестве профилактического средства поможет избежать заражения коронавирусом, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Российские власти вводят меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Самоизоляция граждан РФ поможет минимизировать появление новых случаев заражения на территории страны. Нарушителей карантина ждут штрафы и уголовная ответственность.

Медики просят россиян позаботиться о своем иммунитете. Укрепить его могут препараты - индукторы интерферона, которые являются эффективными средствами профилактики инфекционных заболеваний,

"Да, это хорошее давно известное средство. Препараты интерферона действительно можно использовать для профилактики возможного заражения коронавирусом", - рассказал Онищенко корреспондентам ФАН.

Лекарство редко взывает аллергию и помогает организму человека самостоятельно продуцировать защищающие от вируса интерфероны, отмечают специалисты.

В России сообщают о 2777 случаях заражения COVID-19. Последние данные о коронавирусной инфекции в РФ можно найти на портале стопкоронавирус.рф﻿.