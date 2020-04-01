ПНС Ливии уже более двух суток атакует жилые районы и позиции ЛНА

Протурецкие формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в течение двух суток совершают атаки на Ливийскую национальную армию (ЛНА) и жилые кварталы в нескольких районах страны.

Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), ЛНА успешно отвечает террористам ПНС в тех районах, где боевики пытаются атаковать военнослужащих. Армия маршала Халифы Хафтара нанесла точечные контрудары по позициям ПНС и сохранила контроль над районами Машруа аль-Хадба и Абу Салим. Вооруженные бандформирования понесли потери как в живой силе, так и в технике, а с поля боя террористам пришлось бежать.

В ночь на 31 марта боевики начали беспорядочно обстреливать жилые кварталы, в результате солдаты ЛНА пресекли попытку атаки, продвинувшись вперед. С 12 января в Ливии действует режим прекращения огня, но боевики ПНС ежедневно его нарушают. 31 марта обстрелы зафиксированы в районах Каср бен Гашир, Вади ар-Рабиа, аль-Халля, Бир аль-Алям и Бир ат-Тута.

Также группировка Усамы аль-Джувейли вышла из зоны боевых действий около столицы Триполи, отказавшись сотрудничать с террористами ПНС. Причина такого решения неизвестна, но сторонников у боевиков становится все меньше.