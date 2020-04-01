Собранные "Альянсом" деньги для медиков могут пойти в Фонд Навального

Навальный со своими сторонниками во время распространения коронавируса по всему миру старается получить максимум выгоды из сложившейся ситуации. Тиражирование фейковых новостей стало главным оружием в руках одиозного блогера.

Эпидемия коронавируса стала благодатной почвой для тесного сотрудничества между главой "Альянса врачей" Анастасией Васильевой и лидером "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагеном в России) Алексеем Навальным. Информацию об этом приводит издание "Экономика сегодня".

Либеральные "оппозиционеры" работают во время пандемии в свойственном им ключе – распространяют фейковую информацию в Сети. Так, Васильева утверждает безо всяких на то доказательств, что врачи и медперсонал во время пандемии находятся якобы под давлением "режима". Якобы во время работы они не обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Такую информацию, которая направлена на поднятие волнений и дестабилизацию ситуации в обществе, поддержал и одиозный блогер Навальный.

Также глава иноагента ФБК активно поддерживает сбор денег, который направлен якобы на обеспечение медперсонала российских больниц всем необходимым во время сложной ситуации в стране.

По данным самой Васильевой, благодаря поддержке сторонников было собрано больше двух миллионов рублей. Но распределение средств внутри "Альянса" вызывает сомнение. Член общественной палаты Илья Ремесло усомнился в реальности источников финансирования, поскольку уверен, что указанные в государственных отчетах суммы никак не соответствуют реальности.

По такой же схеме работает и фонд самого Навального. Обе организации утверждают, что существуют исключительно на донаты своих поклонников, но о том, куда же потом направляются деньги – история умалчивает.

Нельзя исключать и тот факт, что "Альянс" в такое время более актуален, чем псевдооппозиционная организация. Тем более, что в последнее время у ФБК возникли проблемы с банковскими счетами. Поэтому можно предположить, что все средства, которые собраны якобы для помощи медработникам, на самом деле направлены на усиление паники в обществе с помощью тиражирования недостоверного контента. Все это служит лишь одной цели – создание видимости борьбы с "тоталитарным режимом", который якобы существует в стране, по мнению одиозного блогера.