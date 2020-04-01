Мишустин назвал зарезервированную для борьбы с коронавирусом сумму

Правительство России зарезервировало 1,4 трлн рублей на борьбу с COVID-19 и на антикризисные меры. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал, у властей РФ есть зарезервированная сумма в размере 1,4 трлн рублей на случай антикризисных мер и на борьбу с эпидемией коронавируса в стране.

В России на сегодняшний день зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Жителям России рекомендовано самоизолироваться и соблюдать меры предосторожности.

Россияне могут найти актуальную информацию о вирусе на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.