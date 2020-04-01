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19:55   1 Апреля 2020
Россия

«Нас не отпустят на карантин». Как COVID-19 изменил работу Госдумы

«Нас не отпустят на карантин». Как COVID-19 изменил работу Госдумы

Российские законодатели продолжают трудиться в период пандемии. Госдума входит в число институтов, которые являются жизненно важными для государства и не прекращают работу. Но режим ее работы заметно изменился, теперь в залах нет ни посетителей, ни даже помощников депутатов.

В среду 1 апреля 2020 года прошло второе пленарное заседание Госдумы. Член фракции КПРФ, депутат Госдумы VII созыва Денис Парфенов рассказал, что количество пленарных заседаний сокращается, а рассматриваются в основном старые законопроекты.

«Эта неделя идет как пленарная , но уже в сокращенном формате. Вместо трех заседаний будет два, сегодня второе. В принципе логика заседаний такая, чтобы добрать в повестку дня те законопроекты, у которых первые чтения уже прошли. Сегодня, например, только второе и третье чтение. Соответственно сейчас  уже с завтрашнего дня одним пленарным заседанием будет меньше, потом будет комитетская неделя, то есть тоже перерыв», — рассказал он «Политике сегодня».

Информационное поле в последние месяцы выжжено темой коронавируса, новости о котором появляются круглосуточно. На деле же и другие вопросы остаются важными, требуют обсуждения и решения, несмотря на пандемию. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов рассказал, что обсуждается очень широкий круг тем. 

«У нас проходит много всего не связанного с коронавирусом. Сегодня только около двадцати пунктов повестки, большинство из них с вирусом не связаны. Сейчас мы рассматривали законопроекты по упрощенному алгоритму изъятия земель по проектам РФ, связанным с железной дорогой. Крайний вопрос, который сейчас рассматривался — оценки войны России с японскими милитаристами. Это вопрос исторической памяти, возникли серьезные дискуссии», — отметил народный избранник.

Старовойтов также заявил, что «Дума работает в штатном режиме», но следом сделал оговорку — многое изменилось.

«Вход в Думу с сегодняшнего дня ограничен вообще. Помощники не могут в Думе находиться. И председатель Думы и председатель фракции постоянно напоминают, что помимо работы в Думе мы должны соблюдать режим самоизоляции. Нас не отпустят на карантин, мы должны заниматься работой», — сказал он.

«Нас не отпустят на карантин». Как COVID-19 изменил работу Госдумы

В условиях пандемии продолжать работу вынуждены не только депутаты, но и полиция, сотрудники продуктовых магазинов, аптек, журналисты и не только. При этом многие компании переводят сотрудников на удаленную работу, однако Госдума позволить себе такого не может. Старовойтов отметил, что речи о том, чтобы переходить в онлайн не идет, а сам он не видит это возможным.

«Я не очень представляю, как можно удаленно работать в Парламенте РФ и вообще в любом парламенте. Это же не просто кнопки нажимать. То, что показывают по телевизору — это только вершина айсберга, где происходит конечное обсуждение и нажатие кнопок. Работа парламентария уходит далеко за просто нахождение в зале», — признался собеседник агентства. 

Однако «думцы» стараются обезопасить себя и коллег. На входе в здание у всех измеряют температуру, а в зале заседаний все стараются сокращать выступления до трех минут, число присутствующих заметно сократилось. Такие меры сильно усложняют работу, ведь она строится на людях, а депутат без помощника может не так уж и много, считает Парфенов.

Старовойтов  и Парфенов подчеркнули, что помимо коронавируса в Госдуме обсуждают множество других тем.

«Сегодня обсуждали законопроекты об установлении дополнительных дней воинской славы в честь окончания Второй мировой войны, о железнодорожном транспорте, о применении контрольно-кассовой техники», — назвал конкретные темы Парфенов.

И все же огромный пласт вопросов посвящен борьбе с эпидемией и ее последствиями. Депутат от «Единой России» Александр Фокин рассказал, что активно обсуждается вопрос экологии, а он лично подготовил законопроект на эту тему. 

«Я надеюсь, что мой законопроект, который касается вопросов о введении экологического сбора, чтобы предприятия начали платить 100% экологический сбор. Это позволит нам избежать финансовых проблем у региональных операторов, которые занимаются вывозом мусора. Я надеюсь, что этот закон все-таки в ближайшее время поступит в Госдуму», — объяснил он.

«Нас не отпустят на карантин». Как COVID-19 изменил работу Госдумы

Эпидемиологическая обстановка в России продолжает меняться. За сутки с 31 марта по 1 апреля 2020 года зафиксированы 440 новых случаев заражения коронавирусом, всего болеют — 2 780 человек, из них 27 скончались, а 204 человека выздоровели. Идет третий день недельных выходных, которые объявил Владимир Путин (с 31 марта по 5 апреля). Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова 1 апреля заявила, что число нерабочих дней нужно продлить и назвала введение «недельных каникул» большим вкладом «в дело противодействия распространению вируса».

«Продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода», — заявила Попова.

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции можно найти на сайтах российского Минздрава и Всемирной организации здравоохранения.

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Автор: Галина Кандинская
#госдума #политика #законодательство #пандемия #коронавирус

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