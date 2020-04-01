Ищенко рассказал о последствиях компромисса Зеленского с Радой

Компромисс, на который президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось пойти ради принятия Верховной радой закона об открытии рынка земли, ослабил его внутриполитические позиции, так как контроль над парламентским большинством перешел от офиса главы государства к олигархату.

Такое мнение в среду высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко, слова которого приводит украинское издание «Украина.ру».

По словам эксперта, самое важное в ситуации, которая сложилась на Украине вокруг принятия Верховной радой двух непопулярных законов – земельного и о банковской деятельности – это новый расклад политических сил, благодаря которому законопроекты и были приняты. На одной стороне за принятие законопроектов неожиданно для многих выступили депутаты президентской фракции «Слуга народа» (большая часть которых находится на содержании у олигархов Пинчука и Ахметова), фракция экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и депутатская группа «Голос» Святослава Вакарчука. Против законов выступили группа Коломойского «За будущее», «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука и Робиновича и фракция Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Как отмечает Ищенко, политический ландшафт Украины драматически изменился уже который раз за последний год, однако сложившиеся союзы являются временными, ситуативными и крайне непрочными. При этом Зеленский оказался в полной зависимости от МВФ, а также утратил контроль и над политическим большинством, и над собственной фракцией.

«Теперь это не его «слуги», а группы, ориентирующиеся на Коломойского, Ахметова и Сороса/Пинчука. В свою очередь Ахметов обеспечил себе доминирование в правительстве, где, впрочем, также сохранились представители Коломойского и Сороса/Пинчука. Аваков, реально контролирующий ситуацию в стране, в данном случае выдержал нейтралитет», — пишет Ищенко.

Зеленскому, по его словам, пришлось пойти на этот шаг под давлением Международного валютного фонда, который иначе грозил отказать Украине в очередном транше, но остается возможен и вариант, что Зеленский все же не договорится с МВФ и Украина не получит обещанных на борьбу с коронавирусом денег. В этом случае пригодится идея объявления дефолта, которую активно продвигает Коломойский, который, судя по всему, уже придумал новую схему заработка.

«Вспомним: ещё совсем недавно Коломойский с Ахметовым вместе сбивали правительство Гончарука, контролировавшееся Пинчуком/Соросом. Уже сегодня Ахметов в союзе с Пинчуком/Соросом успешно выступает против Коломойского. Кто с кем и кого подвинет завтра — абсолютно непрогнозируемо», — напомнил политолог, отмечая, что прежде чем пауки в банке пожрут сами себя, они покажут еще немало интересного.

В заключение политолог добавил, что если раньше Зеленский не умел пользоваться механизмами власти, но хотя бы контролировал их, то теперь он их и не контролирует, и по-прежнему не умеет их использовать.

«Из картонной куклы он превратился в тень на обоях украинской политики», — подчеркнул Ищенко.

Напомним, законопроекты об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли на Украине и о запрете возвращать бывшим владельцам национализированные банки были приняты Верховной радой в ночь на 31 марта 2020 года. Перед голосованием Зеленский призвал депутатов голосовать за законопроекты, отметив, что это требование МВФ и в случае, если законы не будут приняты, в стране может быть объявлен дефолт.