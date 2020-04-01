Путин утвердил всероссийскую минуту молчания 22 июня

Общефедеральная минута молчания будет проводиться ежегодно в день начала Великой Отечественной войны.

Кроме того, законопроект позволит публиковать в открытом доступе списки фамилий погибших солдат, ранее эта возможность была доступна только СМИ. Глава российского государства не раз заявлял о необходимости сохранить память о солдатах, которые защищали Россию и граждан других стран во время войны. Ранее Путин поручил в честь 75-летия Победы выплатить единоразово всем ветеранам по 75 тысяч рублей и по 50 тысяч рублей — труженикам тыла.