Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа
После телефонного разговора Путина и Трампа Россия направила США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Военный самолет вылетел в Штаты ночью 1 апреля с подмосковного аэродрома Чкаловский, сообщили в Минобороны РФ. На борту самолета, помимо медицинских масок, были аппараты искусственной вентиляции легких, рассказал «Политике Сегодня» полковник Службы внешней разведки (в отставке с 2010 года) Андрей Безруков.
«В США, да и во многих других странах, не были готовы к тому, каким будет этот вирус, что он будет воздействовать как раз на дыхательную систему, — считает экс-разведчик. — И, естественно, многие страны не имеют достаточного количества легочных аппаратов. Но мы, к счастью, имеем, поэтому есть возможность в данный момент послать их туда, где они больше нужны».
Некоторые восприняли решение российского президента как лишний политический жест в сторону недоброжелательно настроенных Штатов.
«Я считаю, это не жест, — поделился своим мнением Андрей Безруков. — Это продуманная политика, которую российское государство проводило все время. У России и Советского Союза всегда была позиция, что мы являемся страной, которая способна и обязана помогать другим в беде. С точки зрения США, она звучит несколько революционно на фоне той атмосферы, которая существует. Но если нас просят, а нас попросил в том числе и Трамп непосредственно, мы будем помогать, если у нас есть на то возможности».
Однако не только в России нашлись те, кто не поддержал идею гуманитарной помощи. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, исполнители решения президентов в самих Соединенных Штатах «как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов».
«Это обыкновенные чиновники, которые всю жизнь видели Россию как врага, — убежден Безруков. — Это, конечно же, люди прошлой эпохи, которые до сих пор там и долгое время там будут. И они выражают свою личную точку зрения, не торопятся. Они не заинтересованы. Я думаю, что бюрократия под давлением обстоятельств будет делать то, что руководство наметило».
Дмитрий Песков, говоря о российской помощи Штатам, выразил надежду, что в случае необходимости американцы ответят взаимностью. Полковник разведки в отставке Андрей Безруков согласен, отмечая, что в условиях личной договоренности двух лидеров США сдержат слово.
«На фоне очень плохих отношений, которые существуют между странами, это возможность поддержать диалог, который начинает завязываться, потому что мы оказались в одной лодке. Каждый такой маленький шажок — это шажок в правильном направлении», — уверен разведчик.
На сегодня США лидируют по количеству заболевших коронавирусом и занимают третье место в мире по числу умерших от заболевания. Однако, по мнению прожившего долгое время в Штатах Безрукова, такая статистика не повлияет негативно на шансы Трампа на президентских выборах 2020.
«Происходит мобилизация, как на войне, когда в период, сложный для государства, люди мобилизуются вокруг существующей власти. Если Трамп не сделает глупых гигантских ошибок, а он все-таки в сфере пиара и медийного менеджмента что-то понимает и чувствует настроения достаточно хорошо, то пока ситуация не изменится. Его рейтинг вырос немножко. Не драматически. Но это и должно так быть. Вспомните все случаи, когда президент мог проявить себя жестко, как верховный главнокомандующий, его рейтинг всегда поднимался процентов на пять, по крайней мере», — заметил Безруков.