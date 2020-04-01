Правительство Москвы рассказало о приложении для контроля соблюдения карантина

Правительство Москвы сообщило о возможном запуске приложения с QR-кодами для контроля режима самоизоляции в городе. Это поможет быстрее справиться с коронавирусом.

Власти Москвы планируют запуск приложения, которое позволяет следить за соблюдением режима самоизоляции в столичном регионе. Виджет поможет в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

" QR-коды заработают ровно тогда, когда будет принят соответствующий акт правительства Москвы", — сказал Лысенко.

Глава Москвы Сергей Собянин принял дополнительные карантинные меры для безопасности местных жителей 29 марта. Москвичам запрещено посещать общественные места без необходимости. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших COVID-19 составляет 2 777 человек.