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16:34   1 Апреля 2020
Политика

Профессор Сонин назвал стратегию Навального "по спасению России" неэффективной

Профессор Сонин назвал стратегию Навального "по спасению России" неэффективной

Профессор ВШЭ Константин Сонин назвал опубликованную скандальным блогером Алексеем Навальным стратегию по "спасению России" неэффективной.

Глава "Фонда по борьбе с коррупцией" (признан иноагентом на территории Российской Федерации) Алексей Навальный опубликовал целую программу по противостоянию новому типу коронавируса COVID-19 и экономическим последствиям пандемии.

В своем видеоролике Навальный рассказал своим зрителям, что следовало бы сделать правительству страны. Однако он не поделился, как реализовать его идеи. Блогер призывает ориентироваться прежде всего на успешный опыт других государств и не допускать ошибок некоторых стран. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Блогер призвал равняться на Федеративную Республику Германия, где COVID-19 продолжает стремительно распространяться, которая вышла на пятую позицию по количеству зараженных. А вот пример с Китайской Народной Республики, где впервые столкнулись с подобной вспышкой заболевания и уже ее остановили, Навальный брать почему-то не рекомендует.

Глава ФБК, ссылаясь на высказывание профессора ВШЭ Константина Сонина относительно статьи экономиста Ивана Любимова, выступил с предложением в апреле единовременно выплатить всем взрослым россиянам по 20 тысяч рублей, а детям — по 10 тысяч. Однако сам же сотрудник Высшей школы экономики инициативу блогера считает неэффективной.

Предложение Сонина заключается в поддержке только малоимущих граждан, поскольку они гарантированно вернут средства в экономику государства. А представители среднего класса и богачи продолжат тратить те же суммы, которые тратили и без поддержки.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #политика #навальный #коронавирус

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