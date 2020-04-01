Профессор Сонин назвал стратегию Навального "по спасению России" неэффективной

Профессор ВШЭ Константин Сонин назвал опубликованную скандальным блогером Алексеем Навальным стратегию по "спасению России" неэффективной.

Глава "Фонда по борьбе с коррупцией" (признан иноагентом на территории Российской Федерации) Алексей Навальный опубликовал целую программу по противостоянию новому типу коронавируса COVID-19 и экономическим последствиям пандемии.

В своем видеоролике Навальный рассказал своим зрителям, что следовало бы сделать правительству страны. Однако он не поделился, как реализовать его идеи. Блогер призывает ориентироваться прежде всего на успешный опыт других государств и не допускать ошибок некоторых стран. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Блогер призвал равняться на Федеративную Республику Германия, где COVID-19 продолжает стремительно распространяться, которая вышла на пятую позицию по количеству зараженных. А вот пример с Китайской Народной Республики, где впервые столкнулись с подобной вспышкой заболевания и уже ее остановили, Навальный брать почему-то не рекомендует.

Глава ФБК, ссылаясь на высказывание профессора ВШЭ Константина Сонина относительно статьи экономиста Ивана Любимова, выступил с предложением в апреле единовременно выплатить всем взрослым россиянам по 20 тысяч рублей, а детям — по 10 тысяч. Однако сам же сотрудник Высшей школы экономики инициативу блогера считает неэффективной.

Предложение Сонина заключается в поддержке только малоимущих граждан, поскольку они гарантированно вернут средства в экономику государства. А представители среднего класса и богачи продолжат тратить те же суммы, которые тратили и без поддержки.