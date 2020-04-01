Голикова регулярно докладывает Путину о ситуации с коронавирусом в стране

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с вице-премьером Татьяной Голиковой по ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вице-президент Татьяна Голикова регулярно докладывает главе государства подробности ситуации с коронавирусом в России, несмотря на то, что президент перешел на дистанционный режим работы, отметил Песков.

Власти РФ принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Число зараженных коронавирусом в России достигло 2777 человек, 190 пациентов уже выписались из больницы, контрольный тест на коронавирус у них показал отрицательный результат. 24 пациента, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.