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Мишустин назвал зарезервированную для борьбы с коронавирусом сумму

 Мишустин: авиаперевозчики получат компенсацию за вывоз россиян из-за границы

Мишустин: авиаперевозчики получат компенсацию за вывоз россиян из-за границы
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16:30   1 Апреля 2020
Политика

Голикова регулярно докладывает Путину о ситуации с коронавирусом в стране

Голикова регулярно докладывает Путину о ситуации с коронавирусом в стране

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с вице-премьером Татьяной Голиковой по ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вице-президент Татьяна Голикова регулярно докладывает главе государства подробности ситуации с коронавирусом в России, несмотря на то, что президент перешел на дистанционный режим работы, отметил Песков. 

Власти РФ принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране. 

Число зараженных коронавирусом в России достигло 2777 человек, 190 пациентов уже выписались из больницы, контрольный тест на коронавирус у них показал отрицательный результат. 24 пациента, у которых был диагностирован COVID-19, скончались. 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #песков

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