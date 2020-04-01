Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, предусматривающих административную и уголовную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Соответствующие документы представлены на официальном портале правовой информации.

Авторами поправок стали глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправки предусматривают распространение уголовной ответственности на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования, в соответствии с главой 19 УК РФ "Преступления против конституционных свобод человека и гражданина", которая содержит уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования.