Песков присоединился к критике недостойного поведения Ходорковского в эфире "Эха Москвы"+

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел некорректным интервью "Эха Москвы" с олигархом Ходорковским, который сбежал из России в 2013 году и на сегодняшний день находится в международном розыске.

Представитель главы государства во время беседы с журналистами сегодня, 1 апреля, согласился с высказыванием телеведущего Владимира Соловьева, которого возмутило интервью с Ходорковским на радио "Эхо Москвы". Песков заявил, что "беглецы" не должны выходить в эфир, им попросту не стоит давать слово.

Пресс-секретарь отметил, что вышедшее интервью он не слышал, но сам факт выступления Ходорковского посчитал абсолютно неприемлемым, сообщает ТАСС.

Беглый олигарх стал гостем программы "Утренний разворот" на "Эхе". На данный выпуск остро отреагировал журналист Владимир Соловьев, который обрушился с резкой критикой на радиостанцию.