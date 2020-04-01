Саратовцы раскритиковали КПРФ за митинги в период пандемии

Пикеты сторонников КПРФ в период распространения коронавируса говорят о полной безответственности их организаторов, а наказанием должны быть многотысячные штрафы, считает директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин.

Более десятка саратовских коммунистов вышли на улицы с политическими лозунгами, несмотря на введенный режим самоизоляции. В то же время их кировские "коллеги" провели акцию против сноса мемориала в городе Советске. Местные жители подвергли резкой критике эти акции, угрожающие их здоровью и жизням.

Топорнин подтвердил, что любые массовые собрания в условиях пандемии COVID-19 создают реальный риск возникновения очагов заражения – достаточно лишь одного инфицированного, который даже может не знать о своем состоянии. Он передаст вирус окружающим, а те – членам своих семей. Очевидно, что здравомыслящие люди не могут одобрять подобные действия КПРФ в столь сложное время.

Лучше всего на таких "непонятливых" граждан воздействуют штрафы, ощутимым образом бьющие по личному бюджету (например, в 10–30 тысяч рублей). Ужесточение в России закона для нарушителей карантина, вплоть до ареста, можно только приветствовать. Та же Европа уже пришла к такой практике, цитирует Топорнина ФБА "Экономика сегодня".

По состоянию на 1 апреля в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выздоровели, летальных исходов – 24. Самые актуальные сведения о развитии ситуации можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.