Доктор Зуев призвал россиян повышать иммунитет во время пандемии COVID-19

Прием препаратов для повышения иммунитета существенно снизит риск заразиться коронавирусной инфекцией, считает доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Граждане должны не только соблюдать режим самоизоляции, мыть руки, носить маску в общественных местах, но и укреплять иммунитет, отметил в беседе с Nation News доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Один из способов укрепить иммунную систему — принимать препараты, индуцирующие интерферон. Эти препараты эффективны против вирусных инфекций и в сложившейся ситуации пойдут только на пользу.

Индукторы интерферона являются слабо аллергенными и не приводят к образованию антител, в отличие от многих противовирусных препаратов. По словам известного диетолога Марият Мухиной, иммунитет можно повысить, просто скорректировав питание. Следует есть больше зелени, кисломолочки и цитрусовых.