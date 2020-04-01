Соломон Манн указал на зависимость Украины от кредитов МВФ

У украинских властей не было альтернативы принятию закона об открытии рынка земли, так как без этого страна бы не получила финансовой помощи от МВФ, без которой схлопнулись бы все внешние заимствования Киева.

Такое мнение в среду на своей страничке в социальной сети Facebook высказал израильский политолог Соломон Манн, комментируя принятые Верховной радой в ночь на 31 марта законопроекты об открытии рынка земли и о запрете на аннулирование национализации баков, на которых настаивал Международный валютный фонд.

Как отмечает Манн, оба эти закона – не рыночный, обставленный множеством «если» и «но», закон о земле, и «антиколомойский» закон о банковской деятельности, оставляющий лазейки украинским судам – не соответствуют требованиям МВФ. Но украинские политики, все равно препятствуют их принятию, так как осознают угрозу нынешней власти воров. При этом политики на Украине чувствуют, что европейским спонсорам надоело с ними расшаркиваться и в ход пошли ультиматумы.

«Сторонникам связей с Европой удается стимулировать депутатов только сказками о «шоковой помощи МВФ» в мифические 10 миллиардов (с таким же успехом можно рассказывать, что Трамп пообещал Украине триллион — где 10 миллиардов, там и триллион)», — отмечает израильский политолог.

При этом Манн добавляет, что на самом деле МВФ не балует Киев обещаниями, так видит, что Украина и так находится в полной зависимости от ввозного доллара, проев все резервы еще во времена президентства Порошенко. Все что фонд обещает Украине – это 1,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

«А без долларовых вливаний МВФ полетят вниз все внешние заимствования Украины и посыпятся дефолты, после чего всю Украину можно будет продать с молотка вместе с населением. Так что кредиты МВФ Украине жизненно важны не из-за размеров кредита, а из-за сопутствующих программ, без которых экономика перейдет в откровенное пике», — считает Манн.

Теперь, по его словам, остается только смотреть, хватит ли у народных депутатов ума принять законопроекты в следующих чтениях, но, в любом случае, Украина все ближе к экономической катастрофе и удивляет, что население не видит этого и позволяет шутить подобными вещами.

«В любом случае, Зеленский радует своей высокой ответственностью и пониманием сложности ситуации, чего не скажешь о безответственных нардепах», - заключает политолог.

Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко резко раскритиковала президента страны Владимира Зеленского и народных депутатов за принятие законопроекта об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал последние 20 лет. По словам Тимошенко, глава государства и проголосовавшие за закон депутаты «сдали» Украину «заморским спекулянтам», сделав это «по-воровски» - ночью.