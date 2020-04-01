Собянину прочат успешное политическое будущее после борьбы с COVID-19

В середине апреля на севере Москвы планируется открытие перепрофилированного лечебного корпуса № 6 больницы имени Спасокукоцкого, в котором медики будут бороться за жизнь пациентов с коронавирусом. Пока в столице действует режим карантина, в Новой Москве идет строительство инфекционного медицинского центра в 80 тысяч квадратных метров.

Вирус в столице

Сейчас Москва лидирует по количеству инфицированных COVID-19 в России – оперштаб по борьбе с распространением вируса сообщает о 1880 случаях. 29 марта в столице и области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Москва показала пример другим российским городам – в течение нескольких суток после объявления обязательной самоизоляции подобные меры приняли две трети регионов страны. Московская мэрия сообщает, что Собянин действует в рамках полномочий, но решения градоначальника об изоляции граждан вызывают вопросы у юристов.

Предпринимаемые Собяниным меры одобряют за рубежом – швейцарский портал SRF отмечает решимость столичного мэра и его готовность действовать.

«Занимая этот пост (мэра Москвы – прим. ред.), Собянин, видимо, может заходить даже дальше, чем это считает нужным президент. <…> Москва послужила примером для других регионов, где теперь также вводятся ограничения на передвижение граждан», — пишет SRF.

Главный герой

Политический аналитик Петр Быстров рассказал «Политике Сегодня», что на фоне распространения коронавируса в России Собянин стал главным отечественным ньюсмейкером.

«Эта тема, конечно же, увеличила политический вес Собянина и вывела его на первый уровень после президента. Недаром президент именно с ним посещал инфекционную больницу в Коммунарке. И весь главный поток новостей о коронавирусе идет от Собянина: как от мэра, и как от руководителя рабочей группы по борьбе с вирусом», — отметил эксперт.

Призывы находиться дома и не посещать людные места не всем пришлись по вкусу. Люди не хотят долгое время оставаться дома, но такие меры помогут минимизировать последствия от эпидемии, считает политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев.

«Меры, которые принимает Собянин, достаточно жесткие, и это правильно. Чем раньше будут введены жесткие меры, тем меньше будет развиваться эта эпидемия», — добавил Гусев.

Именно эта жесткость поможет нынешнему мэру еще больше набрать вес в глазах людей. Собянин сможет использовать это влияние в будущем, когда в России будет формироваться новое правительство, добавил Быстров.

«По крайней мере, пока нынешний премьер Мишустин, конечно, сильно проигрывает мэру Москвы в борьбе за, скажем так, желтую майку лидера борьбы с коронавирусом», — заключил политтехнолог.

Но на данный момент нет оснований полагать, что Собянин сможет занять место в правительстве России, уверен Дмитрий Гусев.

«У нас что, какая-то чехарда в правительстве что ли? – удивился политтехнолог. – Что нынешнее правительство сделало не так, чтобы его менять?»

Неверный ракурс

Сознание многих россиян сейчас очень политизировано, считает политолог и журналист Юрий Светов. Отталкиваясь от кардинальных мер Собянина в Москве, нельзя говорить о том, что мэр пытается заручиться дополнительной поддержкой или заслужить «повышение».

«Сейчас любую вещь, которая происходит, рассматривают в ракурсе политики. Мол, Собянин заявляет себя в роли преемника Владимира Путина и так далее. Может, мы все-таки по-человечески на ситуацию посмотрим?», — предложил он.

21 октября 2010 года депутаты Госдумы утвердили Сергея Собянина на пост мэра Москвы. В 2013 году на досрочных выборах политик одержал победу, набрав больше 51 процента голосов избирателей. В 2018 году Собянин вновь победил с 70 процентами голосов.