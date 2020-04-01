Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат КПРФ Матвеев ответит в Генпрокуратуре за распространение фейка о коронавирусе

Депутат КПРФ Матвеев ответит в Генпрокуратуре за распространение фейка о коронавирусе

 Эпидемия коронавируса не затронула 10 регионов России

Эпидемия коронавируса не затронула 10 регионов России
Доктор Зуев призвал россиян повышать иммунитет во время пандемии COVID-19

Доктор Зуев призвал россиян повышать иммунитет во время пандемии COVID-19

 Организационный хаос поставил Украину на грань распада

Организационный хаос поставил Украину на грань распада
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
Депутат КПРФ Матвеев ответит в Генпрокуратуре за распространение фейка о коронавирусе

Депутат КПРФ Матвеев ответит в Генпрокуратуре за распространение фейка о коронавирусе

 Эпидемия коронавируса не затронула 10 регионов России

Эпидемия коронавируса не затронула 10 регионов России
Доктор Зуев призвал россиян повышать иммунитет во время пандемии COVID-19

Доктор Зуев призвал россиян повышать иммунитет во время пандемии COVID-19

 Организационный хаос поставил Украину на грань распада

Организационный хаос поставил Украину на грань распада
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
15:06   1 Апреля 2020
Политика

Путин перестал обмениваться рукопожатиями при личных встречах

Путин перестал обмениваться рукопожатиями при личных встречах

Президент России Владимир Путин изменил манеру приветствия, отказавшись от рукопожатий при личной встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский президент, как и все, держит социальную дистанцию из-за ситуации с распространением коронавируса. Владимир Путин отказался от рукопожатий.

Также отмечается, что российский лидер перешел на дистанционный режим работы. По словам Дмитрия Пескова, это будет продолжаться некоторое время, передает телеканал "Звезда". 

"Сейчас этот формат будет использоваться максимально широко", — подчеркнул Песков. 

Сегодня Владимир Путин, к примеру, провел совещание с членами правительства в формате телеконференции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...