Путин перестал обмениваться рукопожатиями при личных встречах

Президент России Владимир Путин изменил манеру приветствия, отказавшись от рукопожатий при личной встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский президент, как и все, держит социальную дистанцию из-за ситуации с распространением коронавируса. Владимир Путин отказался от рукопожатий.

Также отмечается, что российский лидер перешел на дистанционный режим работы. По словам Дмитрия Пескова, это будет продолжаться некоторое время, передает телеканал "Звезда".

"Сейчас этот формат будет использоваться максимально широко", — подчеркнул Песков.

Сегодня Владимир Путин, к примеру, провел совещание с членами правительства в формате телеконференции.