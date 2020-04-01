Депутат Госдумы РФ Антон Морозов призвал россиян меньше смотреть новости про коронавирус, использовать для этих целей только надежные источники и поддержал рекомендации Роспотребнадзора в ситуации с коронавирусом.

Морозов в комментарии редакции "ПолитЭксперт" отметил, что ситуация с пандемией коронавируса неоднозначна. Люди пытаются понять, что им нужно сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких, но из-за масштабного распространения "горячих новостей" и фейков у людей появляются панические настроения и фобии, связанные с коронавирусной инфекцией.

По словам депутата, следует прислушаться к Роспотребнадзору и пользоваться только надежными источниками, из-за границы специально хотят распространить панику среди россиян. Также он добавил, что правоохранительные органы обязаны проводить соответствующие проверки.

Такие соцсети, как Facebook и Twitter, выделились объемом вбросов западных СМИ о коронавирусе в России. Некоторые поверили фейкам из американского сегмента соцсетей о выпущенных львах на улицы города для запугивания нарушителей карантина. Но российские пользователи показали иностранцам, что эти данные не соответствуют действительности, превратив этот фейк в шутку.