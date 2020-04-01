Депутат КПРФ Матвеев ответит в Генпрокуратуре за распространение фейка о коронавирусе

В Самарской области на 1 апреля зафиксировано 15 заболеваний коронавирусной инфекцией, при этом двое пациентов уже выздоровели и ни одного не скончалось. Однако отдельные общественные деятели пытаются посеять в регионе панику. Так, депутату Самарской губернской думы от КПРФ Михаилу Матвееву предстоит перед законом нести ответственность за распространение фейка.

На минувшей неделе, 24 марта, парламентарий рассказал на своей странице в Twitter, что многодетная семья якобы целую неделю не могла пройти обследование на коронавирус в Новокуйбышевской городской больнице, хотя она недавно вернулась из ОАЭ и могла быть заражена вирусом. В своём заявлении он сослался на некоего местного депутата, имя которого называть не стал.

Слова Матвеева возмутили тысячный персонал больницы, его заявление было опровергнуто. Было написано коллективное письмо на имя спикера Самарской губернской думы Геннадия Котельникова. Врачи особо отметили, что слова депутата оказались не только ложью, но и едва не привели к панике среди местного населения, что особенно опасно в условиях повышенной эпидемиологической опасности.

Остальные самарские депутаты резко осудили своего коллегу. Так, Александр Милеев заявил, что своими необдуманными действиями Матвеев подорвал доверие к власти в столь сложный период.

Однако медики решили не останавливаться на достигнутом и довести дело до конца. Они обратились в Генпрокуратуру с требованием привлечь депутата к ответственности за распространение недостоверной информации.

Скандал разгорелся на фоне внесения поправок в закон «О защите информации», в соответствии с которыми распространители фейков будут наказываться не только миллионными штрафами, но и лишением свободы на срок до пяти лет.