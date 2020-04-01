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14:57   1 Апреля 2020
Общество

Эпидемия коронавируса не затронула 10 регионов России

Эпидемия коронавируса не затронула 10 регионов России

Случаи заражения коронавирусом отсутствуют в 10 регионах РФ.

Пандемия коронавируса обошла стороной 10 регионов России. На сегодняшний день по всей России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Президентов РФ Владимиром Путиным объявлена выходная неделя с 28 марта по 3 апреля. Рекомендовано самоизолироваться и покидать дом в случае острой необходимости.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке коронавируса в конце декабря 2019 года. Вся актуальная информация о распространении вируса размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #инфекция #коронавирус

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