США и Европа пытаются дискредитировать действия КНР и России по борьбе с пандемией

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинили РФ и Китай в распространении непроверенной информации о коронавирусе. Особой конкретики нет, Запад продолжает выставлять Россию в плохом свете.

Помпео и Столтенберг обсудили помощь НАТО в координировании ответных мер союзников в связи с эпидемией коронавируса и важность противодействия усилиям КНР и РФ по продвижению дезинформации и пропаганды на этом фоне. В разговоре не было приведено ни примеров, ни фактов, доказывающих распространение фейков. Об этом, как сообщает ФАН, рассказал российский сенатор Франц Клинцевич.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда считает, что за их словами нет конкретики, есть только желание выставить РФ в плохом свете. Даже в момент, когда Россия принимает предварительные меры в борьбе с коронавирусом, а другие страны терпят бедствие, действия РФ воспринимают как вражескую пропаганду.

Власти России заблаговременно начали принимать меры и изолировать граждан, понимая, что в данной ситуации понесут ущерб экономическая, политическая и другие сферы ее деятельности. Информация о том, что делают в РФ для борьбы с вирусом, вдруг становится "враждебной пропагандой", показывающей несовершенство западной системы, отметил Клинцевич.

"Господа, вы болезнью и людьми занимайтесь, а не идеологическими вбросами. Сегодня это важнее. Если и дальше так пойдет, у вас и правда половина населения будет бороться с коронавирусом", — резюмировал Клинцевич.

Он порекомендовал госсекретарю США и генсеку НАТО следить за обстановкой с эпидемией в своих странах, а не искать причин для упрека России, так как ситуация очень сложная и не время вести войну против РФ — впоследствии именно у нее все будут просить помощи.

Россияне могут узнать всю информацию о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф. Ежедневно вся информация о заболевших и выздоровевших обновляется. В России на сегодняшний день зафиксировано 2777 случая заражения инфекцией.